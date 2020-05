Stefan Strandberg: “Haaland? Una bestia, se andasse alla Juve segnerebbe tantissimo”

TORINO – Stefan Strandberg, terzino norvegese del Trapani, ha parlato ai microfoni di itasportpress del suo connazionale, Erling Haaland: “Haaland? Lui può segnare ovunque. E’ una bestia. Il campionato tedesco ha molti spazi aperti, come in Inghilterra. E’ un gioco basato molto sul contropiede. In Italia invece lo spazio è minore e segnare non è così facile, ma se dovesse andare alla Juventus sono sicuro che riuscirebbe a fare tanti gol. Li farebbe in qualsiasi squadra”.

