Stat of the game – Una vittoria che significa scudetto

TORINO – La Juventus si è laureata Campione d’Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cinque maggiori campionati europei. In tutte le precedenti otto stagioni di dominio, la squadra bianconera ha sempre vinto matematicamente il trofeo con almeno una giornata d’anticipo. Trend confermato anche ieri.

GLI ALTRI FACTS

Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico, lo Scudetto è stato vinto da un allenatore italiano per 10 stagioni consecutive

Cristiano Ronaldo ha segnato 31 gol in questo campionato: nella storia della Juventus, solo Felice Borel ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A (32 nel 1933/34). Cristiano ha segnato 10 gol nel post lockdown, piú di qualsiasi altro giocatore nei top-5 campionati europei; tra massimo campionato portoghese, inglese, spagnolo e italiano, quello di ier di Ronaldo é stato il gol numero 450.

Per Pjanic 3 assist nelle ultime due presenze in Serie A, tanti quanti in tutto il resto del suo campionato.

Primo gol per Federico Bernardeschi in questo campionato, con il suo tiro numero 43 nella Serie A in corso; Fede non segnava allo Stadium in Serie A da ottobre 2017 contro la SPAL.

