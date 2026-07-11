Attraverso un comunicato, pubblicato sui propri canali ufficiali, la Juventus ha annunciato di aver rinnovato la partnership commerciale con Cygames fino al 2027. Leggiamo il comunicato della società.

Il comunicato del club

“Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames continuerà a comparire sul retro della maglia della Prima Squadra Maschile bianconera anche nella nuova stagione sportiva, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2017 e ormai prossima al traguardo delle dieci stagioni consecutive. Una delle partnership commerciali più longeve nella storia del Club.

Nel corso degli anni, Juventus e Cygames hanno costruito un rapporto solido e duraturo, fondato su innovazione, creatività e una visione internazionale condivisa. Il rinnovo testimonia il successo di una partnership che ha saputo evolversi insieme ai rapidi cambiamenti che stanno trasformando i mondi dello sport, dell’intrattenimento e dei media digitali.

Tra le principali realtà dell’entertainment giapponese, Cygames si è affermata a livello globale grazie alla sua capacità di sviluppare esperienze di eccellenza nei settori dei videogiochi, dell’animazione, dei manga e dell’intrattenimento digitale. L’abilità dell’azienda nel creare community appassionate attorno ai propri contenuti e di innovare costantemente l’ha resa un partner naturale per Juventus e un membro di valore della famiglia dei partner bianconeri.

Guardando al futuro, la partnership continuerà a valorizzare la piattaforma globale di Juventus, il suo ecosistema digitale e lo Juventus Creator Lab, creando nuove opportunità per coinvolgere i tifosi attraverso forme innovative di storytelling e contenuti sempre più stimolanti”

Peter Silverstone, Chief Business Officer di Juventus, ha dichiarato: “Siamo lieti e profondamente grati per la fiducia che Cygames ha continuato a riporre in Juventus e per il supporto dimostrato nel corso della nostra collaborazione. In questi anni abbiamo avuto il privilegio di vedere Cygames crescere fino a diventare uno dei nomi più rispettati e di maggior successo nell’industria globale dell’entertainment.

L’allineamento tra la passione di Cygames per l’innovazione e la filosofia di Juventus, We Are Youth. Since 1897., rende questa partnership particolarmente forte. Siamo entusiasti di continuare a creare valore e nuove opportunità di engagement per Cygames in tutto il mondo, grazie al nostro ecosistema digitale globale di quasi 200 milioni di follower, il 40% dei quali ha meno di 24 anni, e allo Juventus Creator Lab.

Partnership di questa durata sono rare, si costruiscono sulla fiducia, su ambizioni condivise e sulla volontà di crescere insieme. Siamo orgogliosi che Cygames abbia scelto di proseguire questo percorso con Juventus e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme negli anni a venire.”