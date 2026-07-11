Il difensore classe 2004 si trasferisce in prestito all’Avellino per continuare il percorso di crescita nella serie cadetta.
La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, comunica trasferimento, in prestito, del difensore Brando Moruzzi all'Avellino. Di seguito il comunicato ufficiale.
Il comunicato della società bianconera
"Nuovo capitolo professionale per Brando Moruzzi, che giocherà la stagione 2026/2027 con la maglia dell'Avellino. È stata formalizzata la cessione a titolo temporaneo del difensore classe 2004.
Moruzzi si appresta così a vivere un'altra annata nella serie cadetta, dopo l'esperienza vissuta l'anno scorso con la maglia dell'Empoli, dove ha collezionato 30 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia. Una tappa fondamentale per dare continuità al suo percorso di crescita.
In bocca al lupo per questa stagione, Brando"!
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