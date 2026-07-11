L’amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Mediaset per parlare delle manovre in sede di mercato della società bianconera. Di seguito le sue parole:

Obiettivi in sede di mercato? “Dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere risultati importanti, sapendo le difficoltà che ci possono essere e dove siamo arrivati. E soprattutto da dove dobbiamo ricostruire per cercare di arrivare più in alto possibile. Abbiamo varie trattative in corso e abbiamo del tempo. Dobbiamo pensare, riflettere e fare le cose senza essere presi dalla frenesia. È un calciomercato in cui ogni giorno che passa si costruire qualcosa”.

La trattativa per Martinez? “Dobbiamo fare più valutazioni. Dibu Martinez sta giocando il Mondiale e quindi dobbiamo aspettare anche questo. Ci sono tante situazioni e una società come la Juventus deve essere attenta a quello che il mercato può proporre”.

C’è stato un contatto con Vlahovic? “Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui, onestamente non ne ho mai avuti. Non serve dire se la porta è aperta o chiusa. Se ci dovessero essere delle opportunità le ascoltiamo”.

Berardi? “Berardi è la bandiera del Sassuolo e ha sempre dimostrato in tutti questi anni di volerci rimanere. Poi sarà il Sassuolo a decidere cosa vorrà fare del destino di Berardi. Io devo occuparmi della Juventus e per me è una bella soddisfazione”.