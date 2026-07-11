Giovanni Carnevali, intervistato ai microfoni di Mediaset, ha spiegato gli obiettivi in sede di mercato della Juventus.
L’amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Mediaset per parlare delle manovre in sede di mercato della società bianconera. Di seguito le sue parole:
Obiettivi in sede di mercato? “Dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere risultati importanti, sapendo le difficoltà che ci possono essere e dove siamo arrivati. E soprattutto da dove dobbiamo ricostruire per cercare di arrivare più in alto possibile. Abbiamo varie trattative in corso e abbiamo del tempo. Dobbiamo pensare, riflettere e fare le cose senza essere presi dalla frenesia. È un calciomercato in cui ogni giorno che passa si costruire qualcosa”.
La trattativa per Martinez? “Dobbiamo fare più valutazioni. Dibu Martinez sta giocando il Mondiale e quindi dobbiamo aspettare anche questo. Ci sono tante situazioni e una società come la Juventus deve essere attenta a quello che il mercato può proporre”.
C’è stato un contatto con Vlahovic? “Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui, onestamente non ne ho mai avuti. Non serve dire se la porta è aperta o chiusa. Se ci dovessero essere delle opportunità le ascoltiamo”.
Berardi? “Berardi è la bandiera del Sassuolo e ha sempre dimostrato in tutti questi anni di volerci rimanere. Poi sarà il Sassuolo a decidere cosa vorrà fare del destino di Berardi. Io devo occuparmi della Juventus e per me è una bella soddisfazione”.
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