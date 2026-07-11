La società bianconera, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha ufficializzato il trasferimento di Giacomo Faticanti all’Avellino.

Il comunicato della Juventus

"Giacomo Faticanti giocherà la stagione 2026/2027 in prestito all'Avellino. È ufficiale la cessione a titolo temporaneo del centrocampista classe 2004.

trasferimento in biancoverde arriva dopo l'annuncio del suo riscatto a titolo definitivo dal Lecce, con un accordo che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029. Reduce da due stagioni da protagonista con la Next Gen — in cui ha collezionato ben 66 presenze, 3 gol e 5 assist — e dal recente esordio con la Nazionale Italiana, Giacomo è pronto ad affrontare questo nuovo e stimolante capitolo della sua carriera in Serie B.

In bocca al lupo per questa nuova avventura, Giacomo".