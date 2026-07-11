Il centrocampista classe 2004 vestirà la maglia dell’Avellino nel corso della prossima stagione.
La società bianconera, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha ufficializzato il trasferimento di Giacomo Faticanti all’Avellino.
Il comunicato della Juventus
"Giacomo Faticanti giocherà la stagione 2026/2027 in prestito all'Avellino. È ufficiale la cessione a titolo temporaneo del centrocampista classe 2004.
trasferimento in biancoverde arriva dopo l'annuncio del suo riscatto a titolo definitivo dal Lecce, con un accordo che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029. Reduce da due stagioni da protagonista con la Next Gen — in cui ha collezionato ben 66 presenze, 3 gol e 5 assist — e dal recente esordio con la Nazionale Italiana, Giacomo è pronto ad affrontare questo nuovo e stimolante capitolo della sua carriera in Serie B.
In bocca al lupo per questa nuova avventura, Giacomo".
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