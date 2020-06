Stat of the game – sette di fila!

TORINO – Settima vittoria casalinga consecutiva ieri per i bianconeri. Non accadeva dall’aprile 2018.

GLI ALTRI FACTS

La Juventus ha subito un solo gol in casa nel 2020, nessuna squadra nei top-5 campionati europei ne ha incassati di meno nel periodo – l’altra a quota uno è il Lione.

Il Lecce è la 20ª avversaria differente contro cui Cristiano Ronaldo va a segno in Serie A – il portoghese ha finora trovato il gol contro 20 delle 21 squadre affrontate nella competizione. Nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Cristiano nella Serie A 2019/20 (16, al pari di Immobile).

Paulo Dybala ha realizzato la sua 50ª rete casalinga in Serie A. Era da gennaio 2016 che la Joya non prendeva parte ad almeno un gol in cinque gare di fila in una singola stagione di Serie A – quattro reti e un assist nel periodo.

Matthijs de Ligt è il più giovane difensore tra quelli ad aver segnato almeno tre gol nella Serie A 2019/20.

Gonzalo Higuaín ha eguagliato il numero di gol messi a segno nella scorsa stagione in Serie A (sei).

Rodrigo Bentancur ha collezionato la sua 100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia della Juventus.

Simone Muratore ha collezionato la sua prima presenza in Serie A.

