Mateo Pellegrino sembra essere destinato a vestire la maglia della Juventus a partire della stagione. Nei giorni scorsi, vi avevamo svelato di come i bianconeri fossero intenzionati a prelevarlo dal Parma, e adesso sembra che la trattativa sia arrivata alle fasi finali. Stando infatti a quanto riporta l’edizione di Tuttosport, la Vecchia Signora è vicina nel definire l’affare con il club emiliano.

Sempre in base a quanto riferito dal quotidiano, la dirigenza bianconera avrebbe intensificato i contatti con i Ducali a inizio di questa settimana. La distanza tra domanda e offerta è minima, c'è volontà da entrambe le parti di arrivare a un accordo. Si dovrebbe trattare di un acquisto a titolo definitivo e non più un prestito(la prima offerta della Juventus prevedeva un prestito con obbligo). Entro il fine settimana potrebbe già arrivare la fumata bianca, con Mateo Pellegrino che si prepara così a diventare un nuovo giocatore bianconero.