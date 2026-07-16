La Juventus Next Gen continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione: è ufficiale infatti l’acquisto di Ismael Konate dall’Empoli. L’attaccante classe 2006 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Di seguito il comunicato della società bianconera.

Il comunicato della Juventus

”Nuovo rinforzo per la rosa della Juventus Next Gen, che si assicura le prestazioni di Ismael Konate: è ufficiale il raggiungimento dell’accordo che legherà il giovane calciatore al Club bianconero fino al 30 giugno 2029. Attaccante italiano classe 2006, arriva a Torino dopo aver vissuto l’ultima stagione tra Serie B e Serie C. Ha infatti trascorso la prima parte dell’annata con l’Empoli con 5 apparizioni nel campionato cadetto, per poi trasferirsi a gennaio 2026 in prestito al Lecco.

Con la squadra lombarda ha trovato spazio e continuità, raccogliendo 19 presenze e segnando 4 gol. Le sue abilità lo hanno portato da tempo a vestire con regolarità anche la maglia delle diverse selezioni giovanili azzurre. Ora per Ismael inizia questa nuova esperienza con la Next Gen: benvenuto alla Juventus, ci vediamo presto in campo”.