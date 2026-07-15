La strada che porta a Jhon Lucumí resta una pista concreta e da seguire in casa Juventus. Nella giornata di oggi 15 luglio, scadrà la clausola rescissoria di 28 milioni che il Bologna ha messo sul cartellino del giocatore e si aprono quindi le porte a nuovi e importanti scenari.

A partire da domani, la cifra per acquistare il difensore colombiano potrebbe subire un sensibile ribasso. Dal canto suo, Lucumí, ha già manifestato la chiara intenzione di non rinnovare il contratto con i rossoblù, attualmente in scadenza tra meno di un anno. Questa situazione contrattuale spiana la strada a un possibile sconto estivo, di cui la Juventus vorrebbe approfittare.

Muharemovic può aiutare l’affare

L’eventuale assalto a Lucumí potrebbe essere favorito dal trasferimento di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. In queste ore la trattativa tra i due club sembra essere nelle fase finali su una base di 40 milioni di euro, e la Juventus guarda da spettatrice interessata.

La Vecchia Signora infatti grazie alla percentuale del 50% sull’importo destinato al club emiliano, come stabilito dai vecchi accordi sulla futura rivendita del calciatore, è pronta ad incassare 20 milioni di euro. Questo imminente tesoretto permetterebbe alla dirigenza di sbloccare definitivamente la trattativa per Lucumí. Nelle prossime giornate potranno esserci delle importanti novità.