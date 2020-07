Stat of the game – quanti gol nel derby!

TORINO – Una stracittadina con tanti gol (cinque). Non accadeva da tempo: in particolare, un Derby di Torino in Serie A non vedeva tre reti nella prima frazione dal 2001: 3-0 per la Juve a fine primo tempo, 3-3 a fine gara. Non solo: la Juventus non realizzava più di una rete in un Derby di Torino in Serie A dal settembre 2017 (4-0 in quell’occasione).

GLI ALTRI FACTS

Quello di Dybala è solo il quinto gol realizzato nei primi 3 minuti di gioco nella storia del Derby di Torino in Serie A, il primo da quello di Gianluca Vialli nel 1995. Quello di Koffi Djidji, invece, è il primo autogol in un Derby di Torino in Serie A da quello di Comotto nell’aprile 2003.

40 tiri in questo match, record in un Derby di Torino in Serie A dalla stagione 2004/2005.

EFFETTO CR…

Cristiano Ronaldo non segnava un gol su punizione diretta con i club dal dicembre 2017, quando giocava al Real Madrid. Ha siglato il suo primo gol su punizione diretta con la maglia della Juventus. Ma soprattutto, con 29 gol in 38 partite, Ronaldo ha già superato il bottino di reti in tutte le competizioni della scorsa stagione (28 reti in 43 presenze). Ed è il sesto giocatore nella storia della Juventus a raggiungere le 25 reti in una singola stagione di Serie A ed il primo a riuscirci da Omar Enrique Sivori (25 gol nel 1960/61).

PAULO & CUADRA

Paulo Dybala non trovava la rete per cinque presenze consecutive in Serie A dal settembre 2017.

Tutte le ultime sei reti di Juan Cuadrado in Serie A sono arrivate all’Allianz Stadium; tra gol e assist, Juan ha preso parte a sei reti in questa Serie A (due centri, quattro passaggi vincenti), il doppio rispetto allo scorso campionato.

CENTENARI E PLURICENTENARI

Due cifre tonde da celebrare ieri, oltre al grande record di SuperGigi Buffon. Leonardo Bonucci ha giocato la sua partita numero 400 con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Negli ultimi 10 anni é il giocatore ad aver disputato più gare in bianconero.

100ª presenza con la maglia della Juventus in tutte le competizioni per Federico Bernardeschi.

