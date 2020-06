Stat of the Game | La Finale di Coppa Italia

TORINO – Per la settima volta la Finale di Coppa Italia è stata decisa ai calci di rigore. Il Napoli si è giocato il trofeo ai calci di rigore per la prima volta mentre la Juventus fu sconfitta nel 1973 dal Milan.

GLI ALTRI FACTS

La Juventus ha perso solo una delle ultime 13 partite di Coppa Italia (9V, 3N), tenendo la porta inviolata ben 10 volte nel parziale.

Una Finale di Coppa Italia in gara unica è terminata a reti inviolate per la prima volta dall’edizione 1979/80, quando la Roma vinse ai rigori contro il Torino.

La Finale di Coppa Italia è stata assegnata ai calci di rigore per la prima volta dal 2009 (con il successo della Lazio contro la Sampdoria).

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in tre gare consecutive considerando tutte le competizioni per la prima volta da gennaio 2019.

La Juventus è rimasta a secco di reti per due gare consecutive in tutte le competizioni per la prima volta da ottobre 2015.

