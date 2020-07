Stat of the game: Allianz Stadium innespugnabile

TORINO – Pareggio molto importante, quello di ieri sera per la Juve. Anche perché permette ai bianconeri di continuare una striscia di imbattibilità interna che dura da 37 partite. Soltanto il Liverpool vanta una serie aperta più lunga (58) nei cinque maggiori campionati europei.

GLI ALTRI FACTS

La Juventus è imbattuta da 23 partite interne in Serie A contro l’Atalanta (18V, 5N da aggiornare): l’ultima sconfitta risale al 1989.

La Juventus va in gol da 35 partite di fila contro l’Atalanta in Serie A: è la serie più lunga dei bianconeri contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Cristiano Ronaldo ha realizzato 18 gol nell’anno solare 2020, tre in più di ogni altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei. Tutti gli ultimi sei gol firmati da Cristiano allo Stadium in Serie A sono arrivati su sviluppi di calcio piazzato (punizione o rigore). Soltanto una volta in carriera, l’attaccante della Juventus ne aveva realizzati cinque di fila da fermo in casa: nel febbraio 2009, con il Manchester.

Seconda doppietta di CR7 su rigore in Serie A (dopo quella dello scorso febbraio contro la Fiorentina).

