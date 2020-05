Stankovic: “Spero che la Lazio vinca lo scudetto, ma tra i biancocelesti e l’Inter non ho preferenze”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter, Dejan Stankovic, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com circa la lotta scudetto in Serie A: “Inzaghi è un grande, i suoi ragazzi giocano bene. Ha ottimi giocatori, molti avrebbero potuto anche giocare nella squadra del 2000. Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, Acerbi. Spero possa vincere il titolo. Lazio o Inter, per me, non fa differenza. Sarei felice per entrambe. Ai biancocelesti devo la carriera, ho passato sei anni magici. Arrivai da ragazzino, me ne andai da uomo nel 2004, dopo aver fatto un ultimo regalo al club. A giugno sarei potuto andare all’Inter anche gratis, ma la Lazio non se lo meritava, così a gennaio mi pagarono. Fu il mio modo per ringraziarli”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<