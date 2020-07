Stampa inglese, il 29 agosto Wembley con il pubblico

TORINO – (ANSA-AFP) – La Community Shield potrebbe essere il primo trofeo post-Covid assegnato alla presenza del pubblico sugli spalti, a Wembley, il 29 agosto. La data dell’incontro tra i campioni d’Inghilterra ed i vincitori della Coppa, che tradizionalmente segna l’inizio della stagione, è stata ufficializzata oggi dalla Federcalcio inglese. Una delle due formazioni è il Liverpool, vincitore della Premier Leaque. L’altra uscirà dalla finale di sabato tra Chelsea e Arsenal. Secondo alcuni media potrebbe essere l’occasione per rivedere gli spettatori allo stadio, anche se in numero limitato, come prova generale di una riapertura controllata degli stadi di calcio dal primo ottobre. (ANSA-AFP).

