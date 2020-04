Stam: “De Ligt? Giocatore fantastico, migliorerà. Rischioso giocare senza pubblico”

TORINO – L’ex difensore di Lazio e Milan, Jaap Stam, ha parlato ai microfoni di TMW circa la ripresa della Serie A e il primo anno di de Ligt in Italia: “Partite a porte chiuse alla ripresa? Non sono d’accordo: è rischioso giocare senza pubblico, se un calciatore risultasse contagiato rischieremmo un effetto domino importante. E poi i tifosi si riunirebbero nelle case a vedere le partite, starebbero vicini, magari uno è positivo e si ricomincia peggio di prima. E poi i calciatori vanno in campo, come fanno a non avere contatti? Anche da altri parti si pensa già a ricominciare, ma non ci sono regole chiare per gestire il virus. E finché non ci sarà il vaccino sarà difficile ipotizzare un ritorno alla normalità. De Ligt? È un grande giocatore. All’Ajax è stato fantastico, in Italia ha incontrato delle difficoltà anche per la sua giovane età. Poi nel campionato italiano ci sono delle differenze rispetto ad altri campionati. Ma migliorerà, si farà valere perché è un calciatore importante”.

