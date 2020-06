Stagione finita per Alex Sandro e Khedira?

TORINO – Come riportato dal report ufficiale dell’allenamento sul sito web della Juventus, Alex Sandro e Khedira sono tornati dalla trasferta di Roma qualcosa di più di un acciacco. Per il brasiliano la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Il terzino ha iniziato immediatamente la fisioterapia. Per il tedesco, invece, lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Per entrambi si prospettano circa due mesi di stop, che vogliono dire stagione finita. Entrambi i giocatori si sottoporranno comunque nei prossimi giorni ad altri test medici per stabilire i tempi di recupero definitivi.

