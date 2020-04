Spal, Petagna: “Con il Napoli opportunità unica”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 23 APR – “È l’occasione più importante della mia vita, ci arrivo in un bagaglio importante di gol e penso sia frutto di un percorso non solo con Spal e Atalanta. Ho fatto tante esperienze anche in Serie B che mi hanno permesso di arrivare poi carico per una nuova avventura”. Andrea Petagna, ospite da casa di Sky Sport, ha parlato così del Napoli, dove giocherà dalla prossima stagione.

“È un’opportunità unica per me, un’occasione importante e penso di essere pronto. Non vedo l’ora di essere allenato da Gattuso e giocare insieme a calciatori forti come Mertens, Insigne e gli altri – ha aggiunto l’attaccante – Sono due giocatori fantastici, li ammiro tanto e sono i miei opposti come caratteristiche”. Ma per il momento l’obiettivo è lasciare la Spal in Serie A: “Siamo a sei punti dalla salvezza, con un nuovo allenatore abbiamo dimostrato di poter far bene quindi ci crediamo. Stiamo lavorando molto da casa. Ferrara ha influito tanto, voglio ringraziare il direttore sportivo e il presidente perché mi hanno fatto sentire un giocatore importante. Spero che il campionato possa riprendere perché così posso aiutare per la salvezza”. Petagna è nel giro azzurro ed il pensiero va agli Europei del 2021: “Sono un sogno e un obiettivo, come per tutti. La Nazionale è straordinaria e passa attraverso le prestazioni con la Spal e col Napoli, cercherò di far bene nel futuro per arrivarci”. (ANSA).

