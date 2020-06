Spadafora: “Modificate le date delle semifinali di Coppa Italia: Juve-Milan il 12, Napoli-Inter il 13. Il 17 la finale”

TORINO – Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato in diretta Facebook annunciando la modifica delle date delle sue semifinali di Coppa Italia: “La ripresa del calcio con la Coppa Italia, come auspicato, avverrà: le due semifinali sono state anche anticipate per avere un calendario fitto successivo. La prima ci sarà il 12 (Juve-Milan ndr), poi il 13 la seconda (Napoli-Inter ndr) e il 17 la finale di Coppa Italia”.

