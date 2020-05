Spadafora: “Allenamenti rispettando le distanze”

TORINO – Il Ministro dello Sport Vincenzo Sapdafora ha parlato intervistato dai microfoni di Rete 4.

Ministro, ci racconta quando ripartiranno sport, calcio e palestre?

“Il 18 tutti gli allenamenti degli sport di squadra ripartiranno: ci si potrà allenare, ma mantenendo le distanze. Per almeno due settimane saranno sedute un po’ diverse. Ma, notizia altrettanto importante, anche palestre, circoli di tennis ecc riapriranno la loro attività dal 25 maggio. Vorrei rassicurare che il protocollo imposto non è irrealizzabile o rigido: sono misure legate a distanziamento che possono garantire la sicurezza. Molte strutture che ripartono il 25 saranno sostenute, come previsto da Decreto, da sostegni economici”.

Potranno attingere a soldi veri?

“Sì, nessun debito, come istituito già in precedenza: si tratta di 100 milioni”.

Ministro, il 13 giugno riparte il calcio?

“Dico due cose: il tema è che lunedì dovevano riprendere anche gli allenamenti del calcio sulla base di un Protocollo proposto da Figc e Lega. Oggi, con mia sorpresa, sappiamo che la Lega ha difficoltà ad attuare quello stesso protocollo che ci ha proposto: questo non lo abbiamo chiesto noi, ma loro. Oggi le società si sarebbero rese conto che non dispongono delle strutture adeguate. Da lunedì ripartono tutti gli sport di squadra, in allenamento distanziato. Se la Figc ritiene che non ci siano le condizioni allora si adattino le regole a tutti gli altri sport di squadra: ce lo dicano, purche rispettino il distanziamento. Ieri si diceva che un presidente “furbetto” ha fatto allenare la squadra collettivamente, senza rispettare le regole. Giusto che gli allenamenti ripartano in sicurezza. Se tutto ciò avviene giusto che si riparta il 13″.

Tema quarantena? Singola o totale?

“Sicuramente con l’evoluzione dei prossimi dieci giorni, se la curva del contagio lo consentirà, noi potremo valutare questa regola. L’auspicio è che le regole vengano rispettate. Non c’è nessun ostruzionismo”.

