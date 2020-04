Spadafora al comitato paralimpico: “Valorizzare la funzione sociale dello sport”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 09 APR – “Faremo tutto il possibile per valorizzare la funzione sociale dello sport e per fare in modo che le attività sportive possano rappresentare uno strumento di sostegno al Paese contro ogni possibile disgregazione sociale”. Lo dice il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto alla Giunta del Cip (comitato paralimpico). “Se tutte le istituzioni pubbliche faranno sistema usciremo da questa emergenza con forza e determinazione”, ha detto il presidente del Cip Luca Pancalli. (ANSA).

