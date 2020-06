Sorrentino: “Mi ricorderanno tutti perchè non ho preso gol da Ronaldo”

TORINO – L’ex portiere del Chievo Stefano Sorrentino ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Come si ferma dal dischetto Ronaldo? Io mi sono fidato delle statistiche e delle mie sensazioni. Ho giocato di psicologia: mi sentivo che sul 2-0, col risultato al sicuro, avrebbe cercato una soluzione più difficile, diversa dal solito, così mi sono buttato a sinistra. E l’ho preso. Con Donnarumma invece ha tirato dalla parte opposta? Sullo 0-0 ha scelto il suo piatto forte, cioè chiudere alla destra del portiere. Ha angolato molto e il pallone è finito sul palo. Gigio di sicuro lo aveva studiato e si è buttato dal lato giusto. CR7 ha una percentuale realizzativa altissima, un errore ci sta e non lo condizionerà. Io l’unico portiere italiano a non aver subito gol da CR7? Mi sono detto: fa gol a tutti, se lo prendi non succede niente, ma se lui non riesce a segnarti tutti ti ricorderanno”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<