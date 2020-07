Sono iniziati gli Juventus summer camp

TORINO – Semaforo verde! Da questa settimana sono infatti iniziate le prime attività degli Juventus Summer Camp 2020, l’esperienza unica che dà l’opportunità a ragazzi e ragazzi di divertirsi all’insegna del metodo bianconero, seguiti da un team di allenatori Juventus.

Quest’anno, gli Juventus Summer Camp hanno necessariamente cambiato veste ma non finalità: il divertimento. Una nuova modalità (in giornata, anziché residenziali), ancora più location in tutta Italia (scoprile su www.juvesummercamp.com), e una nuova formula (posti limitati per garantire lo svolgimento in sicurezza).

Cherasco (Piemonte), Gressan (Valle d’Aosta), Milano (Lombardia), Trieste (Friuli-Venezia Giulia) e Bari (Puglia), sono state le prime località a beneficiare degli Juventus Summer Camp 2020, ma le iscrizioni sono ancora aperte!

Cosa aspettate? Siete ancora in tempo per regalare l’unica esperienza che dà l’opportunità di scendere in campo tingendo l’estate di bianconero.

Ultimi posti disponibili su www.juvesummercamp.com

