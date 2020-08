Sogno Zidane per la Juventus

TORINO- Dopo la doccia fredda di ieri sera, la Juventus deve decidere il suo futuro: andare avanti con Maurizio Sarri nonostante il fallimento, oppure cambiare subito allenatore, anche se i tempi tecnici sono davvero stretti. Il primo nome sulla lista è quello di Zinedine Zidane. Andrea Agnelli farebbe carte false per averlo sulla panchina bianconera, ma lasciare il Real Madrid non è semplice dopo aver vinto 11 trofei (comprese 3 Champions) ed essere stato richiamato da Perez per salvare la “casa blanca”.

