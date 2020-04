Skoro: “Pjanic via dalla Juve il prossimo anno? Potrebbe giocare ovunque, è fortissimo”

TORINO – L’ex attaccante bosniaco del Torino, Haris Skoro, ha parlato ai microfoni di TMW della situazione nel campionato di Serie A e di Juventus: “Negli ultimi anni è stato noioso perché si capiva ben presto che la Juve avrebbe vinto. In questa stagione invece l’Inter si è rafforzata ed è venuta fuori la Lazio. Credo che i bianconeri siano sempre i favoriti però vista l’emergenza coronavirus non si sa come potrà andare a finire. Il più forte bosniaco in Italia? Sicuramente Dzeko. E’ un attaccante vero, forte, ogni anno segna almeno venti gol. Ha personalità ed è un autentico big. Pjanic è un ottimo calciatore e essere titiolare nella Juve non è da tutti, però Dzeko è Dzeko ed è una colonna della nostra nazionale. Pjanic potrebbe lasciare la Juve? Ho letto. In ogni caso potrà giocare ovunque. Tecnicamente è fortissimo, ha una grande intelligenza calcistica e vede bene il gioco”.

