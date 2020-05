Sissoko: “Pjanic è perfetto per il gioco della Juve, non lo venderei mai”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Momo Sissoko, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Taca La Marca, dove ha parlato anche del mercato bianconero, soffermandosi su Miralem Pjanic.

“Probabilmente non venderei Pjanic, è perfetto per il gioco della Juventus ed è un vero e proprio punto di riferimento per l’allenatore, qualora dovesse andare via lo sostituirei con Jorginho, sarebbe un grande innesto, inoltre conosce molto bene il gioco di Sarri, avendolo avuto sia al Napoli che al Chelsea”.