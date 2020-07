TORINO – L’attaccante del Cagliari Giovani Simeone, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, nel post partita della gara contro la Juve, dove ha parlato anche di Buffon.

“Buffon lo stimo sin da piccolo, è un grandissimo giocatore, so benissimo come è come persona. Sono contento perché lo posso affrontare ogni volta, per me segnargli è una gioia, gli ho chiesto la maglia perché è molto importante averla”.