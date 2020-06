Si raffredda la pista Chiesa

TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato per la prossima stagione, con un’attenzione particolare all’attacco.

I bianconeri stanno continuando infatti a seguire Federico Chiesa, anche se l’interesse per il giocatore sembra essersi raffreddato: le elevate richieste della Viola unite al profilo che non sarebbe il preferito di Sarri, stanno facendo desistere i bianconeri, che potrebbero così lasciare via libera all’Inter.

