Si ferma il campionato di Serie A Femminile

TORINO – Non si disputeranno le ultime sei giornate del Campionato di Serie A Femminile 2019/2020. Lo ha deciso oggi il Consiglio Federale FIGC: pertanto, quella del 22 febbraio scorso (vittoria 0-4 contro il Verona Women in trasferta) resterà l’ultima partita stagionale per le ragazze di Rita Guarino. Questo il testo ufficiale, riportato sul sito della FIGC:

«Il presidente federale ha relazionato i consiglieri circa le indicazioni emerse da parte dei club e delle calciatrici sulla ripresa del campionato di Serie A. Constatata la dichiarata impossibilità a riprendere l’attività, così come anche emerso nell’Assemblea delle società della Divisione Calcio Femminile di giovedì scorso, il Consiglio ha deciso per la chiusura delle competizioni sportive 2019/2020. Per la definizione della graduatoria finale, la Divisione dovrà applicare gli stessi criteri correttivi validi per i campionati professionistici maschili».

Gli allenamenti delle Juventus Women proseguiranno comunque fino al termine della stagione sportiva.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<