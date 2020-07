Settore giovanile maschile: i mister per la nuova stagione

TORINO – I nostri ragazzi non vedono l’ora di tornare a Vinovo per vivere la propria passione e il momento della ripresa della stagione agonistica si avvicina. In attesa di ripartire, cominciamo a conoscere l’organico degli allenatori.

Sulla panchina dell’Under 17 si siederà Mister Andrea Bonatti, lo scorso anno alla guida dell’Under 16 con ottimi risultati fino alla sospensione del campionato: squadra prima in classifica nel Girone A, con miglior attacco e miglior difesa, ma soprattutto un lavoro eccellente con tutto il gruppo a disposizione.

Mister Francesco Pedone guiderà, invece, l’Under 16, dopo l’ottimo lavoro svolto con l’Under 17 la scorsa stagione. Anche la sua Juve, fino allo stop, occupava saldamente la prima posizione in classifica, con 17 vittorie su 18 partite, il miglior attacco, la miglior difesa e tanti ragazzi proiettati già all’Under 19.

Resta alla guida dell’Under 15, categoria estremamente importante nello sviluppo dei giovani calciatori, Mister Corrado Grabbi, un maestro di calcio che ha allenato tantissimi dei talenti passati in bianconero in questi anni. La scorsa stagione il suo gruppo aveva chiuso in grande crescita, pronto ai playoff.

Per quanto concerne gli Under 14, i mister saranno Edoardo Sacchini e Roberto Benesperi. Il primo, da anni in bianconero, la scorsa stagione seguiva il gruppo dell’Under 13, mentre il secondo è alla sua prima esperienza nel nostro settore giovanile.

A tutti quanti auguriamo un buon lavoro!