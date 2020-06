Setien su Arthur: “Non so cosa accadrà nel suo futuro”

TORINO – L’allenatore del Barca Setien, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Catalunya, dove ha parlato anche di Arthur, obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

“E’ in ottima forma, ha entusiasmo e sta assimilando le richieste. Sono contento di lui. Non so cosa accadrà nel futuro, ora ci dobbiamo concentrare sulle due competizioni che giocheremo. Non si deve far distrarre da altre situazioni. La ripresa? Bisognerà vedere la loro condizione dopo tre mesi di inattività; in tre giorni avremo sei partite”.