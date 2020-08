Setién: “Questa non sarà la mia ultima partita da allenatore del Barça!”

TORINO- “Non ho pensato neppure per un attimo che questa possa essere la mia ultima partita sulla panchina del Barça”. Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League col Napoli, i cronisti attendono al varco Quique Setién, che a quanto pare si gioca non solo il biglietto per la Final Eight di Lisbona, ma anche la continuità alla guida dei blaugrana. “Sono tranquillo e lavoro con l’idea che continueremo con la stessa energia e lo stesso entusiasmo fino alla finalissima in Portogallo”. Queste le parole dell’allenatore, sicuro di riuscire a passare il turno contro il Napoli di Gennaro Gattuso.

