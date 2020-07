Serie A: Sassuolo-Lecce 4-2

TORINO – (ANSA) – Il Sassuolo batte il Lecce 4-2 in un anticipo della 30/a giornata di serie A, conquistando la seconda vittoria consecutiva che lo porta a quota 40 in classifica, vicino alla zona Europa. Per i giallorossi, sempre terz’ultimi a 25 punti, è il sesto ko consecutivo. I neroverdi sono andati avanti con Caputo al 5′ e il Lecce ha risposto al 27′ con Lucioni. Stessa scena nella ripresa, con Berardi in gol su rigore al 18′ e Caputo sempre dal dischetto al 22′. E’ Boga a rompere l’equilibrio al 33′ prima del sigilli messo da Muldur al 38′. (ANSA).

