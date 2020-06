Serie A, oggi in programma Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria

La Serie A continua con i recuperi della 25esima giornata. Oggi alle 19.30 è in programma al Gewiss Stadium Atalanta-Sassuolo, match importante in ottica Champions per i bergamaschi: in caso di vittoria, infatti, la dea andrebbe a +6 dalla Roma che si trova al quinto posto. Alle 21.45, invece, andrà in scena Inter-Sampdoria. I ragazzi di Antonio Conte vogliono vincere per portarsi a -5 dal secondo posto ed a -6 dalla vetta.

