TORINO – Anche oggi scenderanno in campo ben 3 partite di Serie A. Aprire la 27esima giornata saranno Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan alle 19.30. Il primo match sarà importante in ottica salvezza, mentre il secondo servirà ai rossoneri per sperare in un posto in Europa nella prossima stagione. Stasera alle 21.45, invece, è in programma Bologna-Juventus.

