Serie A, Lazio-Fiorentina 2-1

TORINO – (ANSA) – Lazio batte Fiorentina 2-1 (0-1) in uno degli anticipi della 28/a giornata della Serie A. Viola in vantaggio nel primo tempo, al minuto 25 con una bella rete di Franck Ribery. La lazio, reduce dal ko di Bergamo, reagisce e nella ripresa prima trova il pareggio con Immobile che realizza un rigore concesso per un fallo su Caceido, e poi nel finale trova il gol che vale i tre punti con Luis Alberto che infila Dragowski con un bel rasoterra. (ANSA).

