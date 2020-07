Serie A: Brescia-Parma 1-2

TORINO – (ANSA) – Parma batte Brescia 2-1 (0-0) nel primo anticipo odierno della 36/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato nello stadio Mario Rigamonti di Brescia. I gol tutti nella ripresa: al 14′ Darmian per il Parma, al 17′ Dessena pareggia per i padroni di casa. Decide la rete di Kulusevski al 36′. Parma 10/o con 46 punti, gli stessi del Verona, che però ha una partita in meno; Brescia 19/o e penultimo con 24 lunghezze. (ANSA).

