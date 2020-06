TORINO – A poche ore dal calcio d’inizio del match di Coppa Italia tra Juventus e Milan il CTS ha finalmente approvato la proposta della FIGC eliminando la quarantena di squadra. In caso di nuovo contagio dunque, come accade in tutti gli altri campionati, andrà in isolamento solo il giocatore positivo, mentre la squadra, in caso di tutti test negativi, potrà scendere di nuovo in campo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<