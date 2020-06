TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha voluto ricordare l’ex calciatore dell’Inter Mario Corso, deceduto nella giornata di ieri.

”Nessuno in Italia ha mai più battuto punizioni così. Maradona, Mihajlovic, Del Piero, Totti gli davano più forza. Corso era inerzia, pigrizia, esattezza. Una presa in giro. Mi dispiace veramente sia morto in silenzio”.