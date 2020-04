Sconcerti: “Se la Juve paga 270 milioni di ingaggi, nessuno può competerle”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche degli ingaggi della Juventus.

“Ripresa calcio? Non si può non dipendere dai diritti tv. Il programma è di aumentarli sempre più e avvicinarci agli altri… Perché rinunciare al cliente maggiore? Il senso è che c’è un cliente che dà molti soldi ogni anno, ma non deve essere l’unico. Bisogna abbassarne la percentuale d’incidenza. In qualsiasi azienda il costo del lavoro è la voce più alta ma in Germania, e spesso in Inghilterra, è al 40% e non al 67-70% come da noi. Quando la Juve paga 270 milioni d’ingaggi e la Fiorentina 40, come si fa a giocare? Non può esserci mai partita”.