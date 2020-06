Sconcerti: “Se il riferimento è la Juve, l’Inter è nettamente preferibile adesso”

TORINO – Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato di Juventus nel suo editoriale per il Corriere della Sera: “Sorprendono Inter e Atalanta, non per le vittorie ma per la facilità di gioco. Nel tempo che serve, fanno quello che vogliono dell’avversario. Forse è questa fragilità del nemico a spingerle entrambe, ma molto è anche calcio buono, giocato di prima e rapidamente. L’Inter perfino meglio, il primo tempo è una delle cose migliori della stagione, merito di una condizione ottima e di un Eriksen che fa pesare negli ultimi 30 metri la sua differenza. Va presa a piccole dosi la partita contro una Samp leggerissima, ma questa dimostrazione di forza arriva dopo la buona partita di Napoli. Se il riferimento è la Juve, l’Inter è nettamente preferibile adesso. Gioca meglio, più rapidamente e più di squadra. Non ha campioni che scompaiono con la palla, nell’Inter sono tutti al servizio di tutti. (…) A 11 partite dal termine, con altre 3 gare in casa nelle prossime 4, non c’è ragione per non vedere l’Inter tornata in corsa. Non è la favorita, dovrebbe vincere praticamente sempre, ma in questo momento ha un altro passo, un altro peso dentro un movimento che sembra abbastanza rassegnato ad aver perso il riferimento della Juve”.

