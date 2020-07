Sconcerti: “Questa Juve è sbagliata per Sarri”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche di Maurizio Sarri e della Juve.

“La Juve di solito è molto sensibile se perde la Champions. Dobbiamo vedere come perdi la Champions: se perdi nettamente, allora anche la società si distanzierebbe nettamente da Sarri. Di sicuro c’è che è una squadra sbagliata per Sarri. Inoltre prende troppi gol questa Juve, c’è qualcosa che non va a livello di schema”.