Sconcerti: “La Juve non avrà grosse spese e coprirà il bilancio. Dybala è in malattia”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato anche del bilancio della Juventus e del taglio stipendi.

“I numeri concreti sono altri. Nel dettaglio, parliamo di 35 milioni di risparmio, non 90. La Juventus ha tolto lo stipendio ai calciatori per poi restituirne due terzi o tre quarti la prossima stagione: ne pagherà 8 quest’anno e 15 la prossima stagione. Così facendo, la Juventus non avrà introiti, ma nemmeno spese, e coprirà il bilancio. Lo trovo un accordo molto pratico, ma può essere migliorato. Paulo Dybala ha ancora i sintomi del virus, in questo primo mese e mezzo che regalerà alla Juventus sarà un giocatore malato, è come se stesse in malattia. Quella della Juventus è stata un’operazione di messa in sicurezza ‘spalmabile’ più che sostanziale”.