Sconcerti: “La Juve ha 600 milioni di rosso, cosa mai successa nella storia…”

TORINO – Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW circa il mercato della prossima estate: “Ce ne saranno di più. Non credo alle capacità devastanti del Coronavirus, ma vedo un calcio debole e indebitato a prescindere. Arriva così per tutti un momento per rifiatare. La Juve ha 600 milioni di rosso, cosa mai successa nella storia. Il calcio italiano è dentro una bolla che è esplosa, il virus ha dato il colpo finale. Si utilizza questa crisi per restituire un po’ di serietà a questo ambiente, riducendo i costi”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<