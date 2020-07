Sconcerti: “Juve-Atalanta rischia di passare alla storia come il gol di Muntari o di Turone”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha commentato la gara di ieri sera tra Juve e Atalanta, soffermandosi in particolare modo sugli episodi arbitrali.

“Auguri alla Juve di finire la sua corsa con il nono scudetto. Contestualizzando tutto è un premio meritato. Ma non dopo partite come questa. Partita che rischia di passare alla storia come quelle del gol annullato a Turone e quello non visto di Muntari”.