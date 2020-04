Sconcerti: “Dybala è un gran giocatore ma non è ancora un fuoriclasse”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha parlato anche del talento bianconero Paulo Dybala.

“Dybala è un grande giocatore che deve ancora trovare una grande storia. La differenza è quasi sempre lì, devi fare l’impresa. Altrimenti giochi bene, ma vinci insieme agli altri, sei indistinguibile. Il fuoriclasse è quello che prende la squadra sulle spalle e vince da solo. Oppure è colui che sa scegliere l’attimo. Nella Juve questo è più difficile perché ha sempre grandi giocatori. Non è semplice trovarne uno più decisivo dell’altro. È anche vero che la Juve non ama gareggiare in popolarità con i suoi campioni. Deve esserle sempre un passo avanti, come la Ferrari con i suoi piloti. È per questo che a volte è tranciante, annuncia un anno prima l’addio di Del Piero, ringrazia Buffon ma lo cede, salvo riprenderlo quando però l’aureola si è spenta e torna sicuro che è lei che regala, non viceversa. In sostanza Dybala è un grande giocatore ma non ancora quello che potrebbe essere”.