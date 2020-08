Sconcerti: “Chiesa non rientra nei progetti della Fiorentina, potrebbe andare via a fine mercato”

TORINO – Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it circa il mercato della Fiorentina e il futuro di Federico Chiesa: “Quello di Chiesa è semplicemente un problema di offerta. Non credo che il suo cartellino valga trenta milioni ma neanche settanta. Al momento trovare qualcuno in Italia che ti dia questa cifra che è quella che chiede Commisso è molto difficile. Chiesa non è più nei progetti della Fiorentina e lo dimostrano le foto delle nuove maglie. Così si rischia di andare incontro alla scadenza del contratto. Sono convinto che qualcuno alla fine lo prenderà. Proprio alla fine del mercato. Bisognerà poi vedere se la dirigenza viola avrà il tempo di comprare qualcuno per sostituirlo”.

