Sconcerti: “Bernardeschi deve essere più continuo”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche di Federico Bernardeschi.

“A me onestamente è sempre sembrato un gran bel mezzo giocatore. Anche con Allegri faceva l’ala, mentre Sarri gli ha fatto fare a lungo la mezzala per liberare spazi a Ronaldo: lì forse ha dato il meglio come continuità. Si sa che lui sappia fare certe giocate, e ci mancherebbe, ma le deve fare con una continuità molto diversa da quella avuta fino ad ora. Mi piacerebbe vedergli far fare i gol di Dybala, non solo cominciarli. Lo aspetti sempre e poche volte arriva. Che sappia giocare non si discute, forse noi a Firenze l’abbiamo esaltato troppo, ma penso che dovrebbe andare in una squadra più nazional-popolare. Non dico una Fiorentina perché è indietro rispetto alle sue ambizioni, ma in un Napoli o ancora meglio in una Roma, che ha un allenatore di spazi più ampi e dove senti la gente, lo vedrei bene. Lo vedo estraniato alla Juve, assorbe poco nonostante sia un ragazzo intelligente e sensibile. Può fare di più, il fatto che faccia il colpo di tacco per me è da vedere fatto trenta volte, non una”.