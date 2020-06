Schelotto su Bentancur: “Il suo destino era quella di giocare in una grande”

TORINO – Il ct dei LA Galaxy Schelotto, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di Rodrigo Bentancur.

“Ha avuto difficoltà a conquistarsi l’affetto della gente, ma poi è stato bravo a riprendersi dopo i primi errori: non si abbatte, è una dote importantissima. Il suo destino era quello di giocare in una grande l’Europa. Il ruolo? Lo vedo mezzala. Gioca regista ma è diverso da Pjanic e deve fare più gol” Il tecnico dei Los Angeles Galaxy, ha parlato della possibilità di prendere Gonzalo Higuain: “A chi non piacerebbe? A me sì, ma è dura. Potrebbe restare ancora alla Juve, ma se andasse via credo che farebbe una scelta di cuore, tornerà al River Plate”.