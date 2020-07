Sassuolo-Juve review: la rete del Pipa

TORINO – Pareggio pirotecnico allo stadio Mapei di Reggio Emilia contro una squadra, il Sassuolo, che gode di un ottimo periodo di forma. Partita che vede i bianconeri in vantaggio di due reti dopo solo dieci minuti di gioco: poi lunga altalena di emozioni fino al 3 a 3 finale. La rete di Higauin del momentaneo 2 a 0 per gli ospiti, è una delle azioni più belle della partita. Andiamo a rivederla.

SASSUOLO – JUVENTUS | IL GOL DI HIGUAIN

La Juventus, in possesso, attraverso il fraseggio da dietro, libera Pjanic a centrocampo. Il bosniaco di prima verticalizza immediatamente per Gonzalo Higuain.

La difesa del Sassuolo, per scelta del suo tecnico, è spesso molto alta, con i 4 difensori che stazionano, anche in possesso degli avversari, sui 25 metri.

Higuain è l’attaccante ideale per essere pericoloso in queste circostanze: l’argentino detta il passaggio attaccando la profondità alle spalle della difesa nero verde, mentre il pallone di Pjanic, con i giri giusti, lo mette solo davanti a Consigli in uscita.

Da quella posizione il Pipita non sbaglia mai.

